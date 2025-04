Giustizia, AIGA presenta il Manifesto per la Separazione delle Carriere

(Teleborsa) - L'(AIGA) ha presentato ufficialmente ilnel corso delIl documento delinea le ragioni e le proposte della giovane avvocatura su una riforma costituzionale ritenuta cruciale per il futuro del sistema giudiziario italiano."Il Manifesto si articola in una serie di punti chiave che evidenziano come la distinzione ordinamentale tra giudici e pubblici ministeri possa rafforzare i principi fondamentali del giusto processo, garantendo in maniera più effettiva il contraddittorio, l'equidistanza delle parti e il rispetto della terzietà e imparzialità del giudice", afferma il presidente AIGA,"In unimperniato sulla separazione delle funzioni, appare incongruo che giudicanti e requirenti restino perfettamente uniti sul piano ordinamentale. Questo Manifesto - spiega il presidente dei Giovani Avvocati - rappresenta la posizione chiara e convinta dellaa sostegno di unache riteniamo necessaria per elevare la qualità della giurisdizione e la fiducia dei cittadini nel sistema giustizia".Ilesplora le ragioni a sostegno della riforma, tra cui la correttezza dei principi del ""; il superamento delle attuali; il rafforzamento dell'e dell'della magistratura; la valorizzazione della; la rivitalizzazione della comune cultura della giurisdizione.Il Manifesto si conclude con la convinzione che una riscrittura delle norme costituzionali sull'ordinamento giurisdizionale possa rappresentare l'occasione per un esplicito riconoscimento del ruolo dell'avvocato nella, come funzione di rilievo pubblicistico a garanzia del corretto esercizio della giurisdizione e del rispetto dello stato di diritto.Al Consiglio Direttivo Nazionale di Cagliari ha partecipato il viceministro della Giustizia,(in collegamento), con i deputatiLa tavola rotonda tecnica è stata coordinata da(giunta nazionale AIGA), mentre(coordinatore Dipartimento Giustizia Penale AIGA) ha introdotto la riforma presentando il Manifesto dell’associazione.