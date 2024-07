Convergenze, ricavi in crescita a 12 milioni di euro nel primo semestre

Convergenze

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori telecomunicazioni ed energia, ha chiuso ilconpari a circa 12 milioni di euro, con una crescita del 15,3% rispetto ai 10,4 milioni dello stesso periodo del 2023. Nel dettaglio: la BU TLC ha raggiunto ricavi per 5,6 milioni di euro (+14,3% rispetto ai 4,9 milioni del 1H2023) e la BU Energia ha registrato ricavi pari a 6,5 milioni di euro (+18,2% rispetto ai 5,5 milioni del 1H2023).La società ha fornito anche le stime del management con riferimento all'conseguito dalle singole BU nel corso dei primi sei mesi del 2024. In merito alla BU TLC, il dato elaborato mostra una crescita rispetto ai dati al 30 giugno 2023 ed è collocabile all'interno di un range compreso tra il 30,0% e il 31,0% (EBITDA margin 1H2023 pari a 26,8%). Anche per la BU Energia, il management stima una marginalità in ulteriore crescita rispetto alla marginalità negativa realizzata nel 1H2023, collocandola in un range compreso tra l'8,0% e il 9,0%."Convergenze continua a crescere - ha commentato l'- Il primo semestre dell'anno si chiude con un aumento dei volumi complessivi che evidenzia l'impegno e la capacità della Società nel saper sviluppare nuove sinergie e nuovi progetti per sostenere la propria crescita. Con grandi risultati abbiamo continuato ad investire sulla nostra infrastruttura di proprietà e abbiamo registrato un aumento dei servizi contrattualizzati sia per la BU TLC che per la BU Energia, una conferma della validità delle soluzioni offerte da Convergenze e della fiducia sempre maggiore degli utenti nei confronti delle nostre proposte".