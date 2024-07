Digital Value, ricavi consolidati a 450 milioni (+8,3%)

Digital Value

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con, con un incremento di 34,5 milionirispetto al primo semestre 2023. UN dato che conferma la tradizionale migliore prestazione rispetto all’andamento implicito del mercato stimato nel 5-6% di crescita. Il trend positivo dei ricavi al 30 giugno 2024 conferma unLa(PFN) al 30 giugno 2024 era, proseguendo il percorso di generazione di cassa con un incremento di 13,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2023, mentre la PFN al 30 giugno 2023 era negativa per 30,4 milioni di Euro, influenzata da eventi di natura commerciale una tantum., Presidente e Amministratore Delegato di Digital Value, si è detto "nel primo semestre del 2024. La positività della Posizione Finanziaria Netta (PFN) è undella nostra strategia di crescita e della capacità del nostro team di agire con efficacia. Inoltre, l’aggiudicazione di contratti pluriennali per grandi organizzazioni pubbliche e private testimonia la fiducia che i nostri clienti ripongono in noi"."Digital Value - aggiunge l'Ad - è pronta a giocare un ruolo chiave nelle infrastrutture e piattaforme tecnologiche del Paese: così come analizzato nel report Digital Decade 2023, l’Italia ha un potenziale digitale enorme su cui continuare ad accelerare verso gli obiettivi UE 2030",Laha generatocon un incremento del 9,7% su anno, trainata principalmente dalle piattaforme di Cloud e dal Software, oltre che dai servizi diIntegrazione e di Cybersecurity. La divisionecon un contributo diregistra un incremento del 10,4% su anno.