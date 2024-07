Elica, gli analisti restano prudenti dopo i conti del secondo trimestre

Equita

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 2,15 euro) il target price su, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, confermando la raccomandazione "" dopo un secondo triemstre del 2024 leggermente meglio delle attese grazie ai margini.I principali messaggi emersi dalla call, evidenziano gli analisti, sono: guidance di fatturato leggermente ridotta con un mercato nel secondo semestre atteso ora negativo (da negativo a neutrale); confermate le indicazioni di un debito netto allineato al FY23; il "" principale del mercato rimane"Restiamo prudenti essenzialmente a causa della continua pressione competitiva - viene sottolineato - Rimaniamo convinti invece della correttezza delle scelte strategiche (allargamento gamma prodotti, aumento spese per supportare il posizionamento del brand) anche se hanno un".ha abbassato aper azione (dai precedenti 2,30 euro) il target price, confermando la raccomandazione "". "Nel breve periodo persistonoche si prevede resterà molto difficile con una scarsa disciplina da parte degli operatori del settore sul fronte dei prezzi, mentre il mercato americano appare più disciplinato e promettente, pur essendo in una fase iniziale fase di sviluppo per Elica - commentano gli analisti - Al contrario, il posizionamento del gruppo nel settore delle cappe è invece così forte da non essere soggetto a guerre di prezzo così significative. In questo contesto, l'azienda continua ad investire nel piano di riposizionamento nel business Cooking, fiduciosa nell'opportunità di migliorare il proprio posizionamento grazie ad un'offerta di prodotti più completa"."Anche se difficilmente le difficoltà si risolveranno nel breve periodo, riteniamo che nel medio-lungo periodo ci siano le potenzialità per", viene aggiunto.