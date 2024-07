Gentili Mosconi presenta il Report di sostenibilità 2023: ridotte del 22% le emissioni climalteranti

Gentili Mosconi

(Teleborsa) -– gruppo leader nel mercato della moda di lusso, attivo nella creazione, produzione, stampa e personalizzazione di tessuti a servizio dei principali player internazionali del mondo, quotato su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e Società Benefit – presenta il suo quartocon i risultati raggiunti nel 2023. Attraverso questo Report, l’azienda comasca condivide con glileraggiunte e le azioni intraprese per promuovere un modello di business responsabile e inclusivo, con l’obiettivo di allineare la strategia aziendale e la gestione della filiera alla trasformazione sostenibile del mondo della moda. Il Gruppo si è ispirato ai(SDGs) delle Nazioni Unite - Agenda 2030 e alla direttiva sulla Strategia europea di sostenibilità per il settore tessile, e ha aderito alpromuovendo trasparenza e cultura della sostenibilità attraverso diversi progetti di responsabilità ambientale, sociale e di governance (ESG).Levolute dall’Unione Europea e le numerose direttive che ne derivano vanno tutte nella direzione della consapevolezza e della responsabilità. Gentili Mosconi si è focalizzato in particolar modo sulla qualità e durabilità dei capi, sulla tracciabilità, sulla circolarità degli scarti di tessuto e sull’eliminazione delle sostanze chimiche nei processi di nobilitazione.Nell’ambito dellal’azienda porta avanti le partnership sviluppate nel tempo su progetti per il riutilizzo di scarti di collezione, tessuti di fine produzione o di seconda scelta, adottando una prospettiva di, come il progetto “”, in collaborazione con la cooperativa sociale Progetto Quid che ha permesso, nel 2023, di produrre con materiali di scarto più di 1.400 shopper e oltre 3.000 astucci e beauty e nel contempo di favorire l’inserimento lavorativo e sociale di persone svantaggiate.Laè, insieme alla qualità, una caratteristica imprescindibile per Gentili Mosconi: il Gruppo acquista materie prime pregiate e resistenti nel tempo, certificate secondo standard riconosciuti come GOTS, FSC, GRS e RWS e ricerca i più alti standard qualitativi nei processi di nobilitazione tessile, in conformità al. Conferma il commitment in questo ambito anche Tintoria Comacina, la storica azienda specializzata in tintoria e finissaggio di tessuti entrata a fa parte del Gruppo Gentili Mosconi lo scorso marzo, che è certificata GOTS per la seta biologica.Infine, per favorire l’eliminazione dellenei processi di, Gentili Mosconi si è impegnata nell’implementazione del programma internazionale di gestione chimica MRSL ZDHC (Manufacturing Restricted Substances List ZDHC) e nel Protocollo CHEM 4Sustainability®.Nel 2023 Gentili Mosconi ha raggiunto una riduzione del 23% dellegrazie all'utilizzo di energia rinnovabile, evitando l'emissione di 46,33 tonnellate di CO2. Il Gruppo ha inoltre efficientato la gestione delle risorse, riducendo del 19% i prelievi idrici e del 18% i rifiuti totali prodotti: in particolare, il 59% degli scarti del Gruppo è stato destinato al recupero, rimarcando l'impegno dell’azienda nel promuovere l’economia circolare. Il 21% degli acquisti didi Gentili Mosconi è certificato secondo standard di sostenibilità come GOTS, GRS, FSC® e RWS per la provenienza da fonti responsabili e sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale Nell’ottica di migliorare ie ridurre l'impatto ambientale connesso allo svolgimento delle attività aziendali, il Gruppo ha investito quest’anno più di 800 mila euro in nuove tecnologie favorire l’innovazione dei processi anche in ottica di sostenibilità ambientale.“Siamo giunti al nostro quarto report di sostenibilità, il primo che recepisce i dati del Gruppo, con l’impegno di sviluppare una ‘cultura della sostenibilità’ in tutte le realtà integrate: vogliamo essere un polo di sinergie dove i nostri valori – responsabilità, bellezza, tradizione, benessere e coraggio – siano al centro di una crescita fortemente basata sull’innovazione e sulla condivisione di purpose e di benessere comune con tutti i diversi stakeholders” ha dichiarato, CEO e fondatore di Gentili Mosconi. “L’essere oggi una società Benefit, quotata in Borsa, rafforza la visione strategica di crescita non solo economica, con una consapevolezza sempre maggiore dell’importanza di perseguire uno scopo sociale a tutela dell’ambiente, delle persone, e delle valenze artigianali del territorio. Sul fronte della sostenibilità sono in atto molti cambiamenti normativi a livello europeo ed internazionale, che il nostro Gruppo è già pronto ad attuare lavorando in parallelo per essere in linea con tutte le direttive, continuando ad investire in ricerca di nuovi materiali sostenibili, in innovazione di processi, nella crescita professionale, nel benessere delle nostre persone e nel supporto alla Comunità attraverso iniziative sociali e culturali”.Ladelleè una priorità per il Gruppo Gentili Mosconi: nel 2023 il numero di dipendenti è aumentato del 6%, e la forza lavoro vede un’importante presenza femminile con il 57% delle posizioni occupate da donne. Per quanto riguarda lo sviluppo delle risorse, complessivamente, le attività di formazione hanno coinvolto un maggior numero di dipendenti rispetto all'anno precedente, con oltre 1.200 ore di formazione erogate. Sono stati svolti anche progetti di alternanza scuola-lavoro per favorire l’inserimento dei giovani, fornendo loro specifiche competenze professionali.Oltre ai servizi di, già presenti, lo scorso anno Gentili Mosconi ha introdotto il progetto “Cohesion Team”: per cui sono stati attivati diversi gruppi di lavoro, con l’obiettivo di ottimizzare l’organizzazione e la comunicazione interna, migliorare la capacità di lavorare in team e favorire il benessere delle persone.