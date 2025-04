Gentili Mosconi, ok da soci a bilancio, allargamento CdA e AuCap per Manifatture Tessili Bianchi

Gentili Mosconi

(Teleborsa) - L'di, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti, ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2024 e approvato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2024, pari a 836.402 euro a utili portati a nuovo.L'assemblea ha poi deliberato di conferire l'incarico per la revisione legale dei conti alla società Deloitte & Touche per il triennio 2025-2027. È stato infine deliberato l'da cinque a sei e la conseguente nomina di Luca Bianchi, che resterà in carica quale nuovo amministratore per il restante periodo del mandato in corso e, dunque, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025.In sede straordinaria, l'assemblea ha approvato un, con esclusione del diritto di opzione, per un importo complessivo di 4.000.000 euro, mediante emissione di 1.000.000 nuove azioni ordinarie da liberarsi mediante conferimenti in denaro, riservato a Manifatture Tessili Bianchi & Co.