Geox, perdita semestrale aumenta a 15,4 milioni di euro. Ricavi -9,4%

Geox

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e tra i leader nel settore delle calzature classiche e casual, ha comunicato che iconsolidati deisi attestano a 320,4 milioni di euro, in decremento del 9,4% rispetto all'esercizio precedente (-8,0% a cambi costanti). Tale flessione è imputabile principalmente alle performance negative del canale Multimarca e dei punti vendita Franchising solo parzialmente mitigata dall'andamento positivo del canale DOS Digital.Il risultato operativo lordo () si attesa a 29,1 milioni di euro (9,1% dei ricavi) rispetto a 40,2 milioni del primo semestre 2023 (11,4%). L'EBITDA prima dell'applicazione dei principi contabili IFRS 16 risulta pari a 4 milioni di euro (13,9 milioni nel primo semestre 2023). Gli oneri e proventi finanziari netti ammontano a complessivi euro -6,5 milioni con un significativo decremento rispetto al primo semestre 2023 (euro -13,3 milioni). Laè di 15,4 milioni di euro, in crescita rispetto ai 9,6 milioni di euro del primo trimestre 2023."Il primo semestre dell'esercizio 2024, coerentemente con quanto osservato nei primi mesi dell'esercizio, si è confermato estremamente sfidante a causa del perdurare di condizioni di mercato complesse", ha commentato l'"Nel corso dei primi sei mesi dell'esercizio abbiamo implementato specifiche azioni volte alla riduzione della base dei costi, con l'obiettivo di renderla adeguata al mutato contesto - ha aggiunto - Grazie all'adozione di queste azioni, fondamentali anche in chiave prospettica, la performance complessiva del periodo a livello di EBIT risulta contenuta e pari ad euro -5,5 milioni. Come già annunciato, il management sta2025-2027 che sarà presentato nel corso dell'esercizio".Laa fine giugno si è attestata (ante IFRS 16 e dopo il fair value dei contratti derivati) a euro - 109,0 milioni (euro -93,1 milioni a dicembre 2023 e euro -89,5 milioni a giugno 2023). Il debito netto vs banche, in aumento di euro 22,6 milioni, si attesta a euro -112,7 milioni (euro -90,1 milioni a dicembre 2023 euro -100,5 milioni a giugno 20 23). Tale incremento è principalmente riferibile all'assorbimento dicassa derivante della gestione operativa.Geoxricavi per l'intero esercizio 2024 in riduzione mid-single digit rispetto all'esercizio 2023 ed una marginalità operativa in aumento di 50 bps (sull'intero esercizio).