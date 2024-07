Italmobiliare, ricavi e MOL in aumento nel primo semestre

Italmobiliare

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, ha comunicato che, a livello consolidato, isi attestano a 337,6 milioni di euro nel primo semestre del 2024 (+18,4% rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente), conpiù che raddoppiato a 76,4 milioni.In particolare, prosegue la crescita delle principali società controllate: ricavi in aumento dell'8,4% a 166,7 milioni di euro per, molto positive in particolare le performance del canale GDO e del mercato estero;registra ricavi e margine operativo lordo in crescita rispettivamente del 20,8% e del 30,9% grazie alle buone performance del retail diretto e dell'e-commerce e all'acquisizione del distributore giapponese; raddoppia rispetto all'esercizio precedente la produzione totale di energia del, che vede crescere i ricavi a 32,3 milioni di euro e il MOL a 17,9 milioni; continua lo sviluppo diche registra ricavi per 31,5 milioni (+50,7%) e MOL a 3,9 milioni (+88,5%)."In un contesto sfidante, sia per la congiuntura macroeconomica sia per gli elevati prezzi di molte materie prime, abbiamo chiuso un semestre positivo, con ricavi e margine operativo lordo in crescita e buona generazione di cassa a livello operativo per gran parte delle nostre partecipate - ha commentatodi Italmobiliare - Questi risultati confermano il valore del nostro portfolio diversificato di eccellenze industriali italiane e l'ottimo lavoro che stanno facendo sia le aziende, sia la Holding nel supportarle nel loro percorso di crescita e sviluppo. Nella seconda parte dell'anno il focus di attività sarà ancora incentrato sullo sviluppo organico e l'espansione internazionale delle principali società in portafoglio, anche cogliendo eventuali".A livello aggregato, crescono ricavi (+7,3% a 663,8 milioni di euro) e margine operativo lordo (+9,2% a 66 milioni) delle PortfolioIldi Italmobiliare S.p.A., escludendo le azioni proprie, risulta pari a 2.128,9 milioni di euro (2.201,4 milioni di euro al 31 dicembre 2023). Considerando la distribuzione di 126,9 milioni di euro di dividendi effettuata nel corso del semestre, la performance netta è positiva per 54,4 milioni di euro, con un incremento del 2,5% rispetto all'analogo valore al 31 dicembre 2023. Il NAV per azione (escluse le azioni proprie) è pari a 50,4 euro dopo il pagamento di un dividendo di 3,0 euro per azione.Ladi Italmobiliare S.p.A. è positiva e pari a 232,2 milioni di euro, in aumento di 27,9 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2023 principalmente per effetto dell'incasso di dividendi dalle partecipate e di alcune cessioni di partecipazioni non core in portafoglio.