La Doria acquista ramo d'azienda Pastificio Di Martino e diventa produttore di pasta secca

(Teleborsa) -, colosso italiano della produzione di derivati del pomodoro, sughi, legumi e succhi di frutta a marchio della grande distribuzione, ha sottoscritto un accordo condizionato per l'detenuto daS.p.A. dedicato alla produzione e commercializzazione di pasta secca private label e la quota, pari al 13%, detenuta da Pastificio Di Martino in LDH (La Doria) Ltd, società controllata da La Doria.L'operazione prevede, tra l'altro, la stipula ditra il Gruppo La Doria (la cui maggioranza è detenuta da Investindustrial) e Pastificio Di Martino, nonché l'acquisto da parte di quest'ultima di una partecipazione di minoranza nelladel Gruppo La Doria.Inoltre,assumerà il ruolo di "" per il Gruppo La Doria, apportando la sua profonda esperienza nel settore della pasta.La business unit del Pastificio Di Martino dedicata alla produzione e commercializzazione di pasta secca private label ha registrato, nel 2023,pari ae ha prodotto 107 mila tonnellate di pasta secca.