Ad agosto previsti rallentamenti per i treni: lavori in corso sull'alta velocità

(Teleborsa) - I viaggiatori che pianificano diin Italia dovranno prepararsi aa causa di. I lavori interesseranno lee le tratte a, causando ritardi fino a due ore su alcune delle principali linee.Trenitalia ha comunicato che i lavori, programmati per, comporteranno allungamenti dei tempi di percorrenza. La lineacon un aumento dei tempi di viaggio fino a 120 minuti dal 12 al 18 agosto, e successivi rallentamenti dal 19 al 25 agosto. I treni Frecciarossa e Intercity subiranno cancellazioni e deviazioni, con alcune tratte deviate sulla linea convenzionale tra Orvieto e Chiusi.La linea Direttissimadal 12 al 23 agosto per lavori di impermeabilizzazione del viadotto Paglia, mentre rallentamenti sono previsti dal 24 al 25 agosto. Gli aumenti dei tempi di percorrenza potrebbero raggiungere gli 80 minuti, con ulteriori ritardi sui treni in transito sulla linea Milano-Bologna verso l'Adriatica.Per lafino al 20 agosto, con rallentamenti previsti fino al 26 agosto. Le modifiche comporteranno un allungamento dei tempi di viaggio fino a 90 minutie fino a 150 minuti nella direzione opposta.Ilper il tempismo dei lavori, definendolo "nel momento peggiore", ma ha lodato le misure di rimborso e le corse sostitutive previste. Le interruzioni programmate si aggiungono a un luglio già difficile per i viaggiatori ferroviari, con 74 casi di rallentamenti o sospensioni della circolazione segnalati, nonché incidenti come il deragliamento di un treno merci a Centola.Per mitigare i disagi,del personale di assistenza e delle risorse come kit e acqua da fornire ai viaggiatori in difficoltà. Sono statei tramite email e 800 SMS, offrendo la possibilità di riprogrammare il viaggio o ottenere un rimborso completo in caso di ritardi superiori ai 60 minuti o cancellazioni.I viaggiatori sono invitati a controllare le informazioni aggiornate sui lavori e le modifiche al servizio tramite l'app Trenitalia, il sito web, il numero verde, le biglietterie e i desk di assistenza nelle stazioni. Il servizio di smart caring sull'app Trenitalia rimane attivo per assistere i clienti durante questo periodo di lavori intensivi.