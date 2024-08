Aeffe, la perdita si allarga a 20,4 milioni di euro nel primo semestre

Aeffe

(Teleborsa) -, società del lusso che opera sia nel settore del pret-a-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria, ha chiuso ildel 2024 conconsolidati pari a 138,6 milioni di euro, rispetto a 162,9 milioni del 2023, con un decremento del 14,6% a cambi costanti (-14,9% a cambi correnti).L'consolidato è stato positivo per 0,4 milioni di euro (con un'incidenza dello 0,3% sul fatturato) rispetto all'EBITDA del primo semestre 2023 pari a 8,5 milioni (con un'incidenza del 5,2% sul fatturato). Ladi Gruppo ammonta a 20,4 milioni di euro, rispetto alla perdita di 11,7 milioni del 2023."I risultati non soddisfacenti del primo semestre dell'anno sono il riflesso di una situazione di mercato estremamente complessa - ha commentato- Il rallentamento dei consumi in paesi chiave per noi, come l'Italia e gli Stati Uniti, hanno inciso significativamente sulle nostre performance di gruppo. Consapevoli della complessità del momento che stiamo vivendo, ci stiamo attrezzando per fronteggiare la situazione complessa e siamo fiduciosi nel breve termine di vedere una ripresa di interesse da parte dei consumatori rispetto ai beni di moda. Siamo soddisfatti del nuovo corso stilistico del brand Moschino, che permetterà di riposizionare il marchio con un nuovo appeal internazionale".Glieffettuati nel primo semestre del 2024, pari a euro 1,8 milioni di euro, si riferiscono principalmente a opere su beni di terzi e ad acquisti per software. L'è di 135,2 milioni al netto dell'effetto IFRS 16 (152,5 milioni al 31 dicembre 2023).