Almawave scende in Borsa dopo rallentamento nel secondo trimestre

(Teleborsa) - ", in parte a causa dello spostamento di alcuni contratti verso l'ultima parte dell'anno". Lo affermano gli analisti dicommentano i dati rilasciati ieri sera da, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data.Secondo gli analisti, è importante notare che esiste un confronto su base annua impegnativo a causa della forte crescita dei ricavi di oltre il 20% su base annua sperimentata nel 2Q23. Sulla base delle prestazioni nel primo semestre e considerando la proiezione di Alantra di una crescita del fatturato del 23% per il FY24, rSi muove in territorio negativo, che, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 4,207 e successiva a quota 4,073. Resistenza a 4,417.