Almawave, utile 2024 scende a 8,5 milioni di euro. Boom di investimenti

Almawave

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, ha chiuso ilconpari a 49 milioni di euro, dei quali 32 milioni di euro relativi a prodotti proprietari e servizi ad essi associati (pari al 65,8% del totale), in calo del 14,7% rispetto al 2023.La marginalità nell'esercizio è in decremento, principalmente a causa della diminuzione dei volumi e dell'incremento degli investimenti. L'del Gruppo è risultato positivo e pari a 9,9milioni di euro, in diminuzione del 31,3% rispetto all'esercizio precedente, con un margine del 20,1% (25% nel 2023). Ilè stato pari a 8,5 milioni di euro (-8,2% YoY), con un'incidenza in aumento sui ricavi, rispetto all'esercizio precedente, pari al 17,4% (16,2% nel 2023)."Presentiamo oggi - ha commentato l'- un progetto di bilancio che fotografa un Gruppo che assume sfide decisive e accresce la propria visibilità, focalizzando il business in modo distintivo in un mercato dalle grandi potenzialità".Glifunzionali allo sviluppo di tecnologie, prodotti, piattaforme e soluzioni verticali del Gruppo, sono stati pari a 13,1 milioni di euro, con un'incidenza sui ricavi pari al 26,6%, e un incremento del 55% rispetto all'esercizio precedente, con una particolare focalizzazione dell'azienda sul comparto strategico dell'Intelligenza Artificiale ed il forte impegno nello sviluppo di Velvet AI Generativa rilasciata Open in gennaio 2025.Laal 31 dicembre 2024 è cash positive per 3,7 milioni di euro (6,5 milioni di euro al 31 dicembre 2023). Al netto degli accantonamenti relativi a lease liabilities e per potenziali esborsi futuri anche connessi alle operazioni di M&A, la disponibilità finanziaria sarebbe pari a 5,1 milioni di euro.Ilal 31 dicembre 2024 è pari a circa 62,5 milioni di euro, in aumento di circa l'8% rispetto al dato comunicato al 30 settembre 2024 (58 milioni di euro) e di circa il 2,5% rispetto al dato comunicato al 31 dicembre 2023 (61 milioni di euro).