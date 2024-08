ASTM, crescita a doppia cifra EBITDA e volume d'affari nel 1° semestre

(Teleborsa) - Ilchiude un primo semestre davvero positivo, facendo registrare un. In particolare, isi sono attestati a 753,1 milioni di euro con un incremento del 4,5% rispetto al primo semestre 2023, mentre isi attestano a 569 milioni di euro, con una crescita del 31%. Isi portano a 727,2 milioni di euro (+41,2%), mentre isono pari a 51,8 milioni di euro (+56,7%).raggiunge i, grazie alla combinazione tra la crescita stabile del settore concessioni in Italia, l’importante apporto delle concessioni di recente aggiudicazione di EcoRodovias e la migliorata contribuzione delsettore Tecnologico.si attesta a(134,1 milioni di euro nel I semestre 2023) risentendo dei maggiori ammortamenti e accantonamenti e della gestione finanziaria, in quanto la crescita intervenuta nell’EBITDA è statacontrobilanciata dagli effetti riconducibili ai maggiori ammortamenti e accantonamenti e alla gestione finanziaria.pari a 7.144,1 milioni di euro (+650,5 milioni di euro) riconducibile prevalentemente alla differenteesposizione dei crediti da subentro, al netto dei fondi per rischi concessori (512,1 milioni di euro), nonché all’acquisizione di azioni di Tangenziale Esterna da Impresa Pizzarotti & C. (89,5 milioni di euro).