Porsche, vendite in calo nel primo semestre. Bene gli USA, male la Cina

Porsche

(Teleborsa) - La casa automobilistica tedescaha registrato un, consegnando un totale di 146.391 veicoli in tutto il mondo.Ilrimane la regione di vendita più grande, con 43.577 consegne e unrispetto al 2024. Si tratta del primo semestre più positivo nella storia della regione. L'aumento è dovuto principalmente alla maggiore disponibilità di prodotto sul mercato e alla protezione dei prezzi offerta nel primo semestre a causa dell'aumento dei dazi sulle importazioni.In(esclusa la Germania), Porsche ha consegnato 35.381 veicoli nel primo semestre dell'anno, con un calo dell'8% rispetto all'anno precedente. Nel, 15.973 clienti hanno preso in consegna i loro veicoli, con un calo del 23%.In, sono stati consegnati ai clienti 21.302 veicoli (). Le ragioni principali del calo "rimangono le difficili condizioni di mercato, in particolare nel segmento del lusso, e l'intensa concorrenza nel mercato cinese", si legge in una nota.Porsche segnala un aumento significativo della quota divenduti nella prima metà del 2025: tra gennaio e giugno, sono stati consegnati ai clienti in tutto il mondo 146.391 veicoli, di cui il 36,1% elettrificati (+14,5 punti percentuali). Questi sono composti per il 23,5% da veicolie per il 12,6% da. La crescita più significativa tra le sei linee di modelli della casa automobilistica sportiva è stata registrata dalla Macan, con un aumento del 15%. Anche la Panamera ha registrato buone performance, con un aumento del 13% rispetto all'anno precedente.Guardando alla seconda metà dell'anno,(Board Member for Sales and Marketing) prevede che "il. Per questo motivo è ancora più importante collaborare a stretto contatto con le nostre regioni di vendita per bilanciare attentamente domanda e offerta, in linea con la nostra strategia "valore rispetto al volume". La base di tutto ciò è la nostra gamma di prodotti estremamente interessante e quasi completamente rinnovata, che soddisfa in modo eccellente le esigenze molto diverse dei clienti in tutto il mondo in termini di propulsori ed equipaggiamenti".