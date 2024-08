Bank of England taglia tassi d'interesse al 5%

(Teleborsa) -, anticipando il taglio dei tassi promesso dalla Fed a settembre. Il Comitato di politica monetaria (MPC), riunitosi oggi, ha deciso infatti di, mantenendo un approccio lungimirante della politica monetaria, nel tentativo di sostenere la crescita ed assicurare un rientro dell'inflazione entro il target del 2%.Nella riunione odierna, il Board ha votato con unaunache si attesta ora al 5%. I quattro membri che hanno votato a sfavore, avrebbero preferito mantenere il tasso bancario ancora fermo al 5,25%.I banchieri hanno infatti giudicato. L’impatto degli shock esterni del passato si è attenuato e sono stati compiuti alcuni progressi nel moderare i rischi di persistenza dell’inflazione. Sebbene il PIL sia stato più forte del previsto, l’orientamento restrittivo della politica monetaria continua a pesare sull’attività nell’economia reale, determinando un mercato del lavoro più flessibile e attenuando le pressioni inflazionistiche.In occasione del meeting di agosto, la BoE ha pubblicato anche la, che confermano un allineamento della crescita die prezzi al target ed un rallentamento dell'attività economica.Sia a maggio che a giugno,ma si prevede che l’inflazione, poiché i cali dei prezzi energetici dello scorso anno non rientrano nel confronto annuale, rivelando più chiaramente la persistenza di pressioni inflazionistiche interne. La crescita media settimanale degli utili societari del settore privato è scesa al 5,6% nei tre mesi fino a maggio, mentre l’inflazione dei servizi è scesa al 5,7% a giugno.Quest’anno ilha registrato una ripresa piuttosto marcata, ma lo. Il PIL è sceso al di sotto del potenziale e il mercato del lavoro si è allentato ulteriormente.Il Board ha riconosciuto che ildi molti indicatori delle aspettative di inflazione continuano a tradursi in une di fissazione dei prezzi. Si prevede quindi che lanei prossimi anni, a causa dell’orientamento restrittivo della politica monetaria.La- ribadisce la BoE - dovrà continuare a rimanerefinché i rischi di un ritorno sostenibile dell’inflazione all’obiettivo del 2% nel medio termine non si saranno ulteriormente dissipati. Il Comitato continua a monitorare attentamente i rischi di persistenza dell’inflazione e deciderà ad ogni riunione il grado appropriato di restrizione della politica monetaria.