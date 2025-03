Giappone, Bank of Japan verso nuovi rialzi dei tassi

(Teleborsa) - Laprevede ulteriori aumenti dei tassi di interesse. E' quanto emerge dai verbali della riunione di politica monetaria del 23 e 24 gennaio 2025, quando l'istituzione centrale ha deciso di alzare il costo del denaro di 25 punti base, allo 0,5%, attuando il terzo aumento e portando il suo tasso di riferimento al livello più alto dal 2008. La decisione è stata presa con 8 voti favorevoli ed 1 solo contrario.Durante la riunione, si legge nelle minute della(BoJ), i membri hanno concordato che poiché i tassi di interesse reali erano a livelli significativamente bassi, sarebbe stato appropriato che la BOJ continuasse a inasprire la politica se le prospettive per l'attività economica e i prezzi si fossero realizzate.La scorsa settimana, la BoJ ha deciso, con voto unanime, di mantenere il tasso di riferimento allo 0,5%, mostrandosi preoccupata per l'impatto dei dazi sulla sua economia profondamente vocata all'export.. Le esportazioni e la produzione industriale - era scritto nello statement - sono rimaste più o meno invariate. Con un trend in miglioramento negli utili aziendali, gli investimenti fissi delle imprese hanno seguito un trend in moderato aumento. La situazione occupazionale e di reddito è migliorata moderatamente. I consumi privati hanno seguito un trend in moderato aumento nonostante l'impatto degli aumenti dei prezzi e di altri fattori"."Per quanto riguarda i rischi per le prospettive - affermava la BoJ -che circondano l'attività economica e i prezzi in Giappone, tra cui l'evoluzione della situazione relativa al commercio e ad altre politiche" e "gli sviluppi nell'attività economica estera e nei prezzi", inclusi quelli delle materie prime."In queste circostanze, èe al loro impatto sull'attività economica e sui prezzi del Giappone. In particolare, con il comportamento delle aziende che di recente si è spostato maggiormente verso l'aumento di salari e prezzi, gli sviluppi del tasso di cambio hanno, rispetto al passato, maggiori probabilità di influenzare i prezzi", concludeva la banca centrale giapponese.