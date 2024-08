Cresce il traffico aereo in Europa: superati i livelli pre-pandemia (0,4%)

(Teleborsa) - Ilha segnato uncon un incremento dellorispetto al primo semestre del 2019. Secondo i dati dell'ente commerciale aeroportuale europeo ACI Europe, il traffico passeggeri è aumentato del 9,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Il, ha dichiarato: "Con il traffico passeggeri che ha finalmente superato i livelli del 2019 in un intero semestre, il nostro settore ha voltato l'angolo della pandemia". Tuttavia, ha avvertito che il mercato aeroportuale europeo è diventato "estremamente frammentato", conche ha completamente recuperato il volume di passeggeri pre-pandemia entro giugno.I dati indicano che ilè stato il, mentre il traffico nazionale ha registrato un. Gli aeroporti che hanno registrato le migliori performance in termini di traffico passeggeri sono quelli che si sono concentrati su voli leisure e familiari, con la Polonia (+24,5%), la Grecia (+23,9%) e Malta (+19,1%) in testa.Tra i principali mercati europei,hanno registrato gli incrementi più significativi, mentre il Regno Unito, la Francia e la Germania hanno visto cali rispettivamente del -1,1%, -4% e -17%. Complessivamente, i cinque principali aeroporti europei hanno accolto 174,6 milioni di passeggeri nel primo semestre del 2024, con un aumento dell'8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e del 2% rispetto ai livelli pre-pandemia.