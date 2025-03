Bifire

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che le azioni, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l'isolamento termico nei settori dell'edilizia e dell'industria, sono in pre-asta (reopening) fino alle ore 17:00.In precedenza, le azioni erano state sospese in attesa di comunicato.