Ferrari alza guidance 2024 dopo secondo trimestre positivo

Ferrari

(Teleborsa) -, casa automobilistica italiana che fa parte del FTSE MIB, ha chiuso il secondo trimestre 2024 conpari a 1.712 milioni di euro, in crescita del 16,2% o del 18,9% a cambi costanti. L'si è attestato a 669 milioni di euro, in crescita del 13,7% rispetto all'anno precedente e con un margine dell'Adjusted EBITDA del 39,1%. L'Uè stato pari a 413 milioni di euro, in aumento del 23,6%, e l'Utile per azione Adjusted si è attestato a 2,29 euro, rispetto a 1,83 euro nel secondo trimestre 2023Nel secondo trimestre del 2024 lehanno raggiunto le 3.484 unità, con un incremento del 2,7% rispetto all'anno precedente. Le consegne del trimestre hanno rispecchiato le scelte di allocazione geografica operate da Ferrari. La regione EMEA è pertanto rimasta pressoché invariata, le Americhe hanno riportato un incremento di 112 unità, la Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan hanno registrato una diminuzione di 61 unità e la regione Resto dell'APAC ha riportato una crescita di 24 unità.Le consegne nel trimestre sono state trainate dalla, dallae dalla. Sono inoltre iniziate le prime consegne della SF90 XX Stradale, mentre sono diminuite le consegne della Roma e della 812 Competizione, vicine alla fine del ciclo vita, e la SF90 Stradale e la 812 GTS sono giunte a fine produzione."Siamo lieti di annunciare risultati finanziari eccellenti nel secondo trimestre del 2024, che dimostrano ancora una volta una solida esecuzione e crescita continua. I nostri ricavi netti e la redditività sono aumentati a doppia cifra grazie al mix di prodotti più elevato e all'accresciuta domanda per personalizzazioni, che ci ha portato ad alzare al guidance per il 2024 - ha dichiarato l'- Il trimestre ha visto anche l'inaugurazione del nuovo e-building, durante una settimana di eventi incentrati sull'innovazione sostenibile con i nostri stakeholder, e la nuova vittoria alla 24 Ore di Le Mans".L'pari a 441 milioni di euro al 30 giugno 2024, rispetto a una posizione di liquidità netta industriale pari a 38 milioni di euro al 31 marzo 2024, riflette anche il pagamento di dividendi per 440 milioni e il riacquisto di azioni proprie per 148 milioni. Al 30 giugno 2024 la liquidità complessiva disponibile era pari a 1.882 milioni (1.966 milioni al 31 marzo 2024), incluse linee di credito committed inutilizzate per 550 milioni.Ferrari hae ora si aspetta ricavi netti superiori a 6,55 miliardi di euro (in precedenza oltre 6,4 miliardi), Adjusted EBITDA superiore a 2,50 miliardi di euro (in precedenza oltre 2,45 miliardi) e l'Utile per azione Adjusted superiore a 7,90 euro (in precedenza oltre 7,50 euro).