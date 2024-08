ILPRA acquisisce il 51% di Migliorini per 600 mila euro

ILPRA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del packaging, ha sottoscritto unvincolante finalizzato adFondata da Gianpietro Migliorini nel 1970, Migliorini ha sede a Vigevano (PV) e opera nella progettazione e realizzazione su specifica cliente di macchine per il confezionamento principalmente di prodotti alimentari: termoformatrici, termosaldatrici, blisteratrici, caricatori, dosatori e personalizzazioni varie. Nel 2022 Migliorini ha realizzato un, un totale attivo pari a 2,1 milioni e un Indebitamento Finanziario Netto per 467 migliaia di euro.L'operazione avverrà tramite sottoscrizione di aumento di capitale riservato per complessivi, di cui 546.960 euro a titolo di sovrapprezzo."Continua la nostra campagna acquisitiva perlungo tutta la linea produttiva - ha commentato l'- L'acquisto di Migliorini, oltre che per sinergie di tipo logistico-produttivo legate alla vicinanza geografica dell'azienda vigevanese alle sedi operative del nostro Gruppo, è di grande rilevanza per lo stesso perché ci consente di completare in maniera eccellente l'offerta nel campo delle termosaldatrici e delle termoformatrici".