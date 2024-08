Mapei, fatturato sale a 4,2 miliardi di euro nel 2023

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon unconsolidato di 4,2 miliardi di euro, migliorando del 5,2% quello del 2022. Un incremento che si attesta sopra la performance del mercato mondiale delle costruzioni, cresciuto del 3,4% , e che, senza la penalizzazione dai tassi di cambio, sarebbe stato superiore all'11%.Nella geografia del gruppo si conferma preponderante l'incidenza dell'che contribuisce al 55% del fatturato globale e delcon un apporto del 31%.La multinazionale italiana guidata da Veronica e Marco Squinzi si conferma uno dei maggiori player mondiali nella produzione di prodotti chimici per l'edilizia con una presenza globale in 57 paesi dove opera con circa, incluse quelle di altri marchi internazionali del gruppo come Vinavil e Polyglass."Anche nel 2023 abbiamo continuato a investire in noi stessi, per diventare più forti nei paesi in cui siamo presenti e per entrare in nuove aree - dichiara, amministratore delegato Mapei - Per costruire nuovi impianti e ampliare o rinnovare le linee di produzione abbiamo investito oltre 182 milioni di euro, incrementando del 20% la cifra del 2022".Molte lepreesistenti portati a termine nel 2023 per rafforzare la presenza del gruppo nel mondo, in particolare in Portogallo, Regno Unito, Grecia e Germania; Canada e Stati Uniti; Egitto e Arabia Saudita."Le previsioni per il 2024 sono di proseguire sulla strada della crescita sia grazie ad alcune acquisizioni strategiche concluse nel corso dell'anno, sia grazie a ulteriori investimenti in ampliamenti di impianti in Italia e all'estero - dichiara, amministratore delegato Mapei - Una crescita sana e equilibrata, nella convinzione che il profitto debba andare di pari passo con l'etica, il rispetto per le persone e la creazione di valore per il territorio".Nel 2024 Mapei haa Vejen, in Danimarca, per la produzione di additivi per calcestruzzo,, specializzata nella produzione di profili e finiture per pavimenti e pareti, con sede a Laval dove si trova anche il sito principale di Mapei Canada.