Prysmian migliora guidance 2024 dopo primo semestre poco mosso

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha chiuso ilconpari a 7.819 milioni di euro, con una crescita organica di -3,0%. La crescita organica generata dal business Transmission (+9,5%) e Power Grid (+1,7%) è stata compensata da una diminuzione dei ricavi sia nel business dell'Electrification sia in quello di Digital Solutions.L'ha raggiunto 869 milioni di euro (878 milioni, 1H23), con un margine stabile all'11,1% (11,0%, 1H23). L'adjusted EBITDA, e il margine adjusted EBITDA, di Transmission sono saliti rispettivamente a 150 milioni e al 13,8%, mentre l'adjusted EBITDA di Power Grid è aumentato del 31,5% raggiungendo 238 milioni, con un margine del 13,2%. Nel business dell'Electrification, il margine adjusted EBITDA del segmento Specialities è migliorato raggiungendo l'11,5%, con un adjusted EBITDA di 179 milioni, mentre nel segmento Industrial & Construction il margine è sceso al 9,0% con un adjusted EBITDA di 224 milioni. Il business Digital Solutions ha registrato il secondo trimestre consecutivo di miglioramento, raggiungendo 76 milioni, mentre il margine adjusted EBITDA è stato dell'11,6%.L'si è attestato a 801 milioni di euro (828 milioni, 1H23), compresi gli oneri netti per le riorganizzazioni aziendali, gli oneri non ricorrenti e gli altri oneri non operativi per 68 milioni (50 milioni, 1H23). L'utile netto si è attestato a 410 milioni di euro (413 milioni, 1H23). L'è stato pari a 402 milioni di euro (405 milioni, 1H23)."I risultati del primo semestre 2024 evidenziano che la redditività di Prysmian rimane solida e che l'azienda è ben posizionata per trarre vantaggio dai trend di lungo termine della transizione energetica e della digitalizzazione per continuare a crescere organicamente - ha commentato il- L'aumento della guidance per l'intero anno 2024 è dovuto non solo all'acquisizione di Encore Wire, completata prima del previsto, ma anche alla nostra rigorosa attenzione verso la redditività e alla eccellente generazione di cassa. Questi risultati sono stati raggiunti mentre Prysmian continua a fare passi avanti nella riduzione delle emissioni di carbonio e nell'aumento dei ricavi da prodotti sostenibili, che hanno un impatto chiaro e misurabile sul pianeta e sulla società".Ilè aumentato a 889 milioni di euro, in crescita del 57% rispetto ai 567 milioni del giugno 2023. Nel primo semestre del 2024 il free cash flow è stato negativo per 165 milioni di euro, impattato dalla ordinaria stagionalità del business e in forte miglioramento in confronto al free cash flow negativo di 329 milioni del 1H23.L'è diminuito fortemente a 1.321 milioni di euro al 30 giugno 2024 (€2.065 milioni, 1H23), grazie alla eccellente generazione di cassa e alla conversione parziale del Prestito Obbligazionario Convertibile soft called, al netto degli outflow correlati al buy-back in corso (effetto netto positivo pari a 253 milioni). La conversione del Prestito Obbligazionario Convertibile è stata completata nel mese di luglio.Sulla base della forte performance di Prysmian e per tenere conto dell'acquisizione di Encore Wire che sarà completamente consolidata a partire dal 1 luglio, Prysmian ha deciso di: Adjusted EBITDA compreso tra 1.900 e 1.950 milioni di euro; free cash flow compreso tra 840 e 920 milioni di euro.