Disabilità, 50 milioni per il turismo accessibile

(Teleborsa) - "Ildeve saper proporre, garantendo a tutte le persone, senza alcuna distinzione, parità di accesso alle strutture, ai trasporti e alle attrazioni delle nostre meravigliose località: non a caso uno dei pilastri fondamentali del Piano Strategico del comparto è proprio l’accessibilità". Così ila commento del decreto interministeriale sui criteri di riparto del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità siglato tra il ministro per le Disabilità, il ministro dell’Economia e delle Finanze, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e il ministro del Turismo.È fondamentale che tutti i turisti abbiano le stesse opportunità di godere appieno delle bellezze della nostra Nazione, senza alcuna limitazione, eliminando ostacoli e barriere per garantire una vera inclusione. Con il Ministro Locatelli ci accomuna una condivisione di intenti ed obiettivi che ci aiuterà, attraverso il gioco di squadra, a rendere il turismo sempre più accessibile", conclude Santanchè.