IA, in vigore il regolamento Ue: gli Stati membri hanno un anno per designare l'Autorità nazionale

(Teleborsa) - Oggi entra in vigore la, il primo regolamento a livello globale sull'intelligenza artificiale al mondo. La legge sull'IA è concepita per garantire che l'IA sviluppata e utilizzata nell'E sia affidabile, con garanzie per proteggere i diritti fondamentali delle persone. Ilmira a istituire un mercato interno armonizzato per l'IA nell'UE, incoraggiando l'adozione di questa tecnologia e creando un contesto favorevole all'innovazione e agli investimenti.La maggior parte dei sistemi di IA, come i sistemi di raccomandazione basati sull'IA e i filtri spam, rientra in questa categoria. Tali sistemi non sono soggetti a obblighi ai sensi della legge sull'IA a causa del loroper ie ladei cittadini. Le imprese possono adottare volontariamente codici di condotta aggiuntivi.Gli Stati membri hanno tempo fino al 2 agosto 2025 per designare, che vigileranno sull'applicazione delle norme per i sistemi di IA e svolgeranno attività di vigilanza del mercato. L'ufficio per l'IA dellasarà il principale organismo di attuazione della legge sull'IA a livello dell'UE, nonché il responsabile dell'applicazione delle norme per i modelli di IA per finalità generali.Tresosterranno l'attuazione delle norme. Il cgarantirà un'applicazione uniforme della legge sull'IA in tutti gli Stati membri dell'UE e fungerà da principale organo per la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri. Unfornirà consulenza tecnica e contributi sull'applicazione delle norme. In particolare, questo gruppo di esperti può inviare segnalazioni all'Ufficio per l'IA in merito ai rischi associati ai modelli di IA per finalità generali. L'può anche ricevere orientamenti da un forum consultivo, composto da una serie diversificata di portatori di interessi.Leche non rispettano le norme saranno sanzionate. Lepotrebbero arrivare fino al 7 % del fatturato annuo globale per le violazioni di applicazioni di IA vietate, fino al 3 % per le violazioni di altri obblighi e fino al 1,5 % per la fornitura di informazioni inesatte.