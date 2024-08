Italia, Africa, Lotta cambiamento climatico: investimento da 100 milioni di euro per l'energia sostenibile

(Teleborsa) - Il, istituito con un patrimonio di, è stato progettato per sostenerenei paesi emergenti e in via di sviluppo, mirando a raggiungere obiettivi climatici e ambientali in linea con gli accordi internazionali sui cambiamenti climatici sottoscritti dall'Italia.L'intervento delsottolinea l'impegno del governo italiano nel selezionare e supportare, soprattutto in Africa. Questi sforzi sono in accordo con gli obiettivi delche mira a integrare lo sviluppo energetico con la tutela ambientale. "Paesi che potranno beneficiare delche il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica è stato in grado di costruire grazie alle capacità tecnico-finanziarie di Cassa Depositi e Prestiti", ha affermato Pichetto.Il progetto più significativo finanziato recentemente riguarda unper sostenere progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici in Africa Occidentale. Questa iniziativa è stata realizzata grazie agestito da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) per conto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase), e lal'istituzione finanziaria multilaterale per lo sviluppo dei paesi dell'Unione economica e monetaria dell'Africa Occidentale (Waemu).In dettaglio, l'accordo include ladi un'emissione obbligazionaria ibrida per un importo di 100 milioni di euro, emessa da Boad. I fondi raccolti saranno destinati allaper la produzione divolti a diversificare il mix energetico, ridurre le emissioni di CO2 e abbassare i costi di produzione energetica. Questo progetto contribuirà in modo significativo al raggiungimento degli, in particolare l'Obiettivo Sdg7 ("Energia accessibile e pulita"), beneficiando i Paesi Waemu come Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, e Togo.Questaè una delle prime nel suo genere al mondo, posizionandosi accanto a iniziative simili come quella recente della Banca Africana di Sviluppo, che ha emesso un bond ibrido denominato in dollari nel gennaio 2024.