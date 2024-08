Technogym, utile semestrale sale a 32,5 milioni di euro. Ricavi +8,7%

Technogym

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness, ha chiuso il primo semestre del 2024 conpari a 402,1 milioni di euro (+8,7% rispetto a 370 milioni delprimo semestre 2023, +9,2% a cambi costanti),pari a 66,7 milioni di euro, +12,4% rispetto a 59,4 milioni del primo semestre 2023) epari a 32,5 milioni di euro (+15,4% rispetto a 28,1 milioni del primo semestre 2023).Laè positiva per 93,9 milioni di euro al 30 giugno 2024, in miglioramento rispetto a 72,2 milioni di euro al 30 giugno 2023. Il recurring Free Cash Flow pre-tasse è risultato pari a 59,1 milioni di euro. con un cash conversion rate del 90%"Il primo semestre del 2024 conferma il nostro percorso di crescita sostenibile e profittevole, in linea con quanto promesso ai nostri stakeholder - ha commentato l'- La nostra strategia "wellness-on-the-go", incentrata su un ecosistema digitale unico e sull’intelligenza artificiale, si sta dimostrando vincente per proporre a consumatori e operatori di settore un’offerta di prodotti e servizi in linea con i trend globali legati alla salute, alla longevità sana e alla personalizzazione".