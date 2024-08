Adventure verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 14 milioni di euro

illimity Bank

(Teleborsa) -, società proprietaria del portale ameconviene.it e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi 14 milioni di euro, dopo aver4 milioni di euro interamente in aumento di capitale e circa 1,5 milioni di euro dal collocamento di obbligazioni convertibili con cedola annuale del 5,75%,emesse nell'ambito di un Prestito Obbligazionario Convertibile (POC) di durata pari a tre anni con cedola e finestre di conversione annuali.Ildi collocamento è pari a 2 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (tra 2 e 2,6 euro per azione). Ilè al 28,57%.Lesono 7.000.000, di cui 2.000.000 di nuova emissione. Le"Adventure POC 5,75% 2024-2027" sono 469 (3.200 euro per obbligazione convertibile).Ilè composto da: Massimo Gotta - Presidente del Consiglio di Amministrazione; Silvana Cozza - Amministratore Delegato; Franco Grande - Consigliere; Maurizio Cerrano - Consigliere; Gabriele Bisceglie - Consigliere Indipendente.Dopo l'ammissione, l'è composto da: Media Content S.r.l. (società riconducibile a Silvana Cozza) per il 71,43%; Algebris Investments per il 5,71%; mercato per il 22,86%.Adventure ha chiuso il2023 (standard IFRS) registrando ricavi per 8,1 milioni di euro, in crescita del +191% sul 2022, con un EBITDA di 1,8 milioni di euro (EBITDA margin del 22,1%). A fine 2023 la PFN è stata pari a 0,6 milioni di euro (debito netto).L'è prevista il 6 agosto 2024, con ila Piazza Affari in settimana. Nel processo di quotazione, Adventure è assistita da CDI Global Italy in qualità di Advisor Finanziario, da Envent Italia SIM in qualità di Euronext Growth Advisor, Joint Global Coordinator ed Equity Research Provider (anche KT&Partners è Equity Research Provider), dain qualità di Joint-Global Coordinator. Dal primo giorno di quotazione sarà seguita dain qualità di Specialist.