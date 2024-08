Crollano i mercati globali. E' fuga nell'oro

(Teleborsa) - L'oro, il bene rifugio per eccellenza tiene di fronte ai crolli dei mercati globali innescati dalle scommesse che lataglierà i tassi in modo più aggressivo negli Stati Uniti, dopo che unha sollevato preoccupazioni su una possibile recessione.I dati di venerdì hanno mostrato assunzioni rallentate più del previsto a luglio e un tasso di disoccupazione salito al livello più alto in quasi tre anni.I mercati ora vedono una probabilità superiore al 70% di un taglio dei tassi della Fed di 50 punti base, durante la riunione di settembre.La quotazione del metallo prezioso segna un moderato rialzo dello 0,81% a 2490,20 dollari l'oncia.