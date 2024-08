MEF: non allo studio misure per l'estensione della rottamazione quater

(Teleborsa) - Ilrecante "Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale", approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 luglio 2024 e in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, recepisce le condizioni e gran parte delle osservazioni formulate dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati. Lo comunica il(MEF).Ci sarà, in particolare, il2024 del termine di pagamento della rata della cosiddetta "", con scadenza 31 luglio 2024.Il MEF precisa, infine, che "ovvero ad estenderne l'ambito di applicazione al 2023 contrariamente a quanto apparso su alcuni organi di stampa".