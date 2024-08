OPA Tinexta su Defence Tech, Equita: prezzo basso, non consegnare azioni

Tinexta

Defence Tech

Equita

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, ha deliberato di promuovere l'di, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della cyber security e della data intelligence (DTH) a un(multipli impliciti EV/EBITDA adj. 2023-24 pari a 9x-7x).Si tratta, fa notare, di un: dal prezzo dell'acquisto del primo 20% di DTH da parte di Tinexta e dalla valutazione fondamentale di 4,9 euro per azione (-36%); della media ponderata degli ultimi 12 mesi di 4,02 euro per azione (-22%); dal prezzo di chiusura di 3,91 euro per azione (-19%) del 20 giugno 2024, data precedente all'annuncio del prezzo della call sul 40,09%; dal prezzo di chiusura di 3,59 euro per azione (-12%) del 2 agosto 2024, immediatamente precedente all'annuncio del prezzo d'OPA; dal prezzo di IPO di 3,50 euro per azione (-10%), in data 29 ottobre 2021."In considerazione delle divergenze rispetto al prezzo dell'OPA, tenendo conto della strategicità dell'asset e dei tassi di crescita attesi (EBITDA adj. CAGR 2023-26 +17%) che, a nostro avviso, non sono riflessi nel prezzo,Defence Tech qualora si proceda con l'offerta alle condizioni comunicate venerdì", si legge nella ricerca.