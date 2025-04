Carraro, rendimento delle obbligazioni in emissione al 5,25% annuo

Equita SIM

(Teleborsa) -, braccio finanziario della multinazionale di macchinari per l'agricoltura e sistemi di trasmissione, ha comunicato che ilapplicabile allefino a 300 milioni di euro in corso di emissione è pari al 5,25 per cento per anno. Gli interessi saranno corrisposti su base posticipata con cadenza semestrale il 17 aprile e ottobre di ciascun anno.Sulla base del tasso di interesse e tenuto conto del prezzo di emissione pari al 100 per cento del valore nominale, il rendimento delle obbligazioni sarà pari al 5,25 per cento annuo. Il rendimento è calcolato come rendimento a scadenza alla data di emissione delle obbligazioni (indicativamente il 17 aprile 2025) e non è un'indicazione del rendimento futuro.Le obbligazioni hanno una, con l'opzione per la società di rimborsare anticipatamente le obbligazioni a partire dal diciottesimo mese successivo alla data di emissione.Ilavrà inizio l'8 aprile 2025 alle ore 9:00 (CET) e si concluderà il 14 aprile 2025 alle ore 17:30 (CET), salvo modifica, proroga o chiusura anticipata disposte da Carraro Finance e dal placement agent