Tinexta, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo 0,30 euro/azione

Tinexta

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di, approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e, deliberato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la distribuzione di un dividendo pari a 0,30 Euro lordi per ognuna delle azioni in circolazione, esclusequindi le azioni proprie, pari a complessivi Euro 13.767.526,50, che avranno diritto al pagamento alla record date del 3 giugno 2025, con data di stacco cedola n. 11 il 2 giugno 2025 e data di pagamento a decorrere dal 4 giugno 2025, oppure per il diverso importo complessivo che dovesse risultare dall’eventuale variazione del numero di azioni proprie in portafoglio della Società al momento della distribuzione, con avvertenza che tali variazioni non avranno incidenza sull’importo del dividendo unitario come sopra stabilito, che andrà ad incremento o decremento dell’importo appostato a riserva per utili portati a nuovo.L’Assemblea ha, inoltre, approvato di destinare la residua parte dell’utile di esercizio per Euro 7.5543.822,03 a utili portati a nuovo.