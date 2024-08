Ue, previsioni a base piani spesa siano prudenti

(Teleborsa) - Nella preparazione dei piani pluriennali di spesa richiesti dal nuovo Patto di stabilità lanelle assunzioni macroeconomiche, "incluse quelle sulla crescita del Pil, l'inflazione e i tassi di interesse".E' quanto emerge nelle linee guida per assistere gliNel testo delle linee guida, visionato da Ansa, spunta poi una "analisi di sensibilità" che gli Stati come l'Italia dovranno presentare per "dimostrare che il debito previsto è plausibilmente su un percorso discendente o rimane a un livello prudente".Nelle scorse ore, intanto, il Financial Times ha sottolineatoE' il titolo del quotidiano della City che in una lunga analisi in pagina analizza i recenti sviluppi nei rapporti del governo italiano con le istituzioni europee, a partire dal rifiuto di Giorgia Meloni di sostenere Ursula von der Leyen per un secondo mandato alla guida della Commissione europea.Mossa che avrebbe messo in luce le crepe nei rapporti del premier italiano con Bruxelles", nonostante - viene sottolineato - "durante i suoi quasi due anni al potere, Meloni ha stretto legami migliori del previsto con i leader dell'Ue, attenuando la sua