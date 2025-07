3M migliora previsioni di profitto per 2025 nonostante impatto dazi

3M

(Teleborsa) -, colosso industriale statunitense che realizza prodotti per i settori salute, elettronica, energia, sicurezza, ha chiuso ildel 2025 con undi 6,3 miliardi di dollari, in crescita dell'1,4% su base annua, con vendite organiche in crescita dello 0,6% su base annua.Il margine operativo è stato del 18,0%, in calo di 230 punti base, mentre l'utile per azione (EPS) di 1,34 dollari, in calo del 38%, su base annua. Il margine operativo rettificato è stato del 24,5%, in aumento di 2,9 punti percentuali su base annua, mentre l'di 2,16 dollari, in aumento del 12% su base annua."Abbiamo ottenutonel secondo trimestre, registrando una crescita organica positiva delle vendite e una crescita a due cifre dell'EPS - ha dichiarato il- Questo conferma il trend del primo trimestre, con tutti e tre i gruppi aziendali in crescita organica per il terzo trimestre consecutivo. Il nostro modello operativo 3M eXcellence è il fondamento per il raggiungimento di ciascuna delle nostre priorità strategiche e guida il rigore operativo e il ritmo della nostra cultura della performance. Con un'esecuzione in miglioramento e risultati solidi nel primo semestre, siamo fiduciosi nel miglioramento delle nostre previsioni sull'utile per azione (EPS) per l'intero anno, che ora include l'impatto previsto dei dazi".3M ha infatti aggiornato le sue previsioni sull'utile per azione (EPS) per l'intero anno 2025, alla luce della performance aziendale nel primo semestre. Le previsioni aggiornate includono l'impatto dei dazi. Leda 7,60-7,90 dollari a 7,75-8,00 dollari.