Banca CRS, utile in calo a 3,9 milioni di euro nel primo semestre

(Teleborsa) -ha chiuso il2024 con undi 3,90 milioni di euro, in calo rispetto ai 7,00 milioni del 30 giugno 2023.La gestione caratteristica ha dato luogo a proventi operativi per 24,04 milioni di euro, in diminuzione, anno su anno, per 3,67 milioni (-13,23%). In particolare, ilsi è attestato a 17,44 milioni, più basso del dato del primo semestre 2023 (-23,10%). Lesi sono quantificate in 6,210 milioni, in incremento rispetto al periodo di raffronto per 0,157 milioni (+2,59%).Al 30 giugno 2024 ivalutati al costo ammortizzato totalizzano 1.075,4 milioni ed esprimono una diminuzione dello 0,38% rispetto a inizio periodo. La qualità del credito rimane buona con gli indici NPE ratio lordo e netto stabili, rispettivamente al 5,0% e al 2,8%. Lamanifesta un incremento del'8,97% rispetto a dicembre 2023 mentre la raccolta indiretta segna un +4,06%.