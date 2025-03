ILPRA, ricavi in crescita e utile stabile nel 2024. Dividendo di 0,12 euro

ILPRA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del packaging, ha chiuso ilconpari a 69,8 milioni di euro, +12,7% rispetto al 2023. L'si attesta a 14,7 milioni di euro, +5,3%, corrispondente a undel 21% (calcolato sui ricavi di vendita), in riduzione rispetto al 22,4% del 2023 per effetto dell'incremento dei costi del personale e dei servizi. L'Utile Netto si attesta a 6,6 milioni di euro, in linea con il 2023 (6,5 milioni nel 2023), dopo imposte per 1,8 milioni (1,9 milioni nel 2023), mentre l'è pari a 5,3 milioni di euro (5 milioni nel 2023).L'è di 20,1 milioni di euro ed in aumento rispetto al 31 dicembre 2023 (15,5 milioni), con disponibilità liquide per 14,1 milioni (14,7 milioni al 31 dicembre 2023). L'indebitamento evidenziato è frutto degli investimenti effettuati nel corso dell'esercizio: le due menzionate operazioni di M&A e l'acquisizione delle minorities in Ilpra UK per un valore di 2,3 milioni, l'incremento dello stock di magazzino per 6,9 milioni."I risultati 2024 sonosia sul fronte dei ricavi che della marginalità operativa, anche alla luce del contesto di mercato attuale - ha commentato l'- Dopo un primo semestre con ricavi in calo del 7% abbiamo registrato un secondo semestre in forte crescita e l'esercizio si chiude con un incremento del 12,7% a 69,9 milioni di euro. Buona la performance dell'EBITDA che si incrementa più del 5% e si attesta al 21% rispetto ai ricavi, nonostante maggiori costi dei servizi e del personale funzionali al potenziamento della struttura per supportare la crescita"."Pienamente, correlato alle operazioni di M&A e all'incremento del magazzino - ha aggiunto - Nel corso dell'esercizio abbiamo proseguito con un'intensa attività di R&D per innovazione tecnologica finalizzata a un miglioramento significativo delle tecniche di produzione e della gamma di prodotti aziendali, puntando su tecnologie sempre più orientate all'efficientamento energetico, alla sostenibilità ambientale, ai modelli di produzione integrata e alle tecnologie IoT che consentono di offrire ai clienti servizi di manutenzione predittiva., prevalentemente a livello internazionale, per la quale abbiamo posto solide basi".Il CdA ha proposto unpari a 0,12 euro per azione. Il dividend yield, calcolato sul prezzo ufficiale di chiusura al 27 marzo 2025, risulta pari al 2,74% mentre il payout ratio risulta pari a circa il 50% dell'utile della Capogruppo.