Defence Tech, Andrea Chevallard nuovo presidente dopo che Tinexta acquista maggioranza

Defence Tech

Tinexta

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della cyber security e della data intelligence, ha reso noto chehadella società, rappresentative di circa il 40,09% del relativo capitale sociale, da Ge.Da Europe S.r.l. e Comunimpresa S.r.l. a un corrispettivo pari a 2,74 euro per azione, a seguito dell'esercizio da parte di Tinexta Defence di una opzione di acquisto.In ragione dell'acquisizione e per effetto della partecipazione già precedentemente detenuta, Tinexta detiene complessivamente 15.348.635 azioni rappresentative di circa il 60,09% del capitale sociale di Defence Tech. Tinexta sarà tenuta a promuovere un'offerta pubblica di acquistosulla totalità delle azioni di Defence Tech. Ha già indicato che avverrà a 3,15 euro per azione.Nel contesto del perfezionamento dell'acquisizione, il presidente Aurelio Regina, il consigliere indipendente Michele Valensise e il consigliere Carla Ginesi hanno rassegnato le propriedalle rispettive cariche. In sostituzione degli amministratori dimissionari, il Consiglio di Amministrazione hai consiglieri Pier Andrea Chevallard, Andrea Rigoni e Simonetta Acri, quest'ultima in possesso dei requisiti di indipendenza.dal 2009 è Amministratore Delegato di Tinexta.è stata nel gruppo SACE per più di 15 anni ricoprendo vari ruoli di primo livello.ha ricoperto vari ruoli in controllate del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha lavorato per Finmeccanica e Fortress Investment Group.Il CdA ha nominato il consigliere Pier Andrea Chevallard quale. Il neonominato presidente resterà in carica fino alla prossima assemblea dei soci.