NextGeo perfeziona l'acquisto di Subonica per 530 mila euro

Next Geosolutions Europe

(Teleborsa) -(NextGeo), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore, ha, società che offre servizi di rilievi ed ispezioni subacquee mediante l'impiego di veicoli robotici filoguidati ROV (Remotely Operated Vehicles). La Subonica opera prevalentemente nei settori delle energie offshore, sia rinnovabili che tradizionali, dei cavi elettrici sottomarini, della ricerca scientifica, degli studi e monitoraggi ambientali e dell'archeologia subacquea.Nel corso dell'anno 2023 Subonica ha riportato unpari a circa 0,5 milioni di euro.L'per l'acquisizione del 100% del capitale di Subonica ammonta a, di cui 318.000 euro già corrisposti pre-IPO ed i restanti 212.000 euro versati il 5 agosto 2024. Tra gli asset di Subonica si segnalano un'imbarcazione da lavoro FM33 di lunghezza f.t. 10,35m, un ROV "Cygnus", un ROV "Perseo", un ROV "Nautec Cygnus" e un sistema di posizionamento acustico subacqueo USBL Mini Ranger 2. L'acquisizione è stata totalmente finanziata con mezzi propri."Questa operazione di M&A rientra a pieno nel percorso di crescita e sviluppo che abbiamo dichiarato in fase di quotazione e ci consente di ampliare ulteriormente la nostra offerta di servizi di survey geofisico e ambientale - ha commentato il- Nello specifico, grazie agli asset tecnologici di Subonica saremo in grado dicosì il nostro business che ora è focalizzato principalmente sulle attività offshore. Un ulteriore step che ci consente di consolidare il nostro posizionamento tra i leader del settore e di accreditarci tra i clienti come un partner di riferimento che si avvale di soluzioni tecnologiche di assoluta avanguardia".