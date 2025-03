Frendy Energy, nel 2024 ricavi in crescita a 2,35 milioni

Frendy Energy

(Teleborsa) - Al 31 dicembre 2024, il Gruppoha registratopari a 2,358 milioni di euro, in crescita rispetto a 1,828 milioni di euro nel 2023.Il(MOL) è risultato pari a 1,256 milioni di euro, in significativo aumento da 758 mila euro dell’esercizio precedente, grazie a maggiori produzioni rispetto al precedente esercizio per circa 3 GWh legate alla migliore disponibilità di risorsa idrica.Il Gruppo Frendy Energy ha chiuso il 2024 conpari a 599 mila euro, rispetto a 239 mila euro al 31 dicembre 2023.del Gruppo Frendy Energy presenta una liquidità pari a 3,978 milioni di euro, rispetto ai 2,530 milioni di euro alla fine del 2023, principalmente per effetto delle ordinarie dinamiche del capitale circolante.Il Gruppo Frendy Energy prevede per il 2025 "una produzione in linea rispetto alle medie storiche, già evidente nei primi mesi dell’esercizio in corso".Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 6 maggio 2025, in seconda convocazione, con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2024. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di proporre all’Assemblea ordinaria degli azionisti di destinare interamente l’utile dell’esercizio 2024 a parziale copertura delle perdite portate a nuovo degli esercizi precedenti.