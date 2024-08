Non riesce il rimbalzo alle Borse europee. A Milano in luce MPS

Apple

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari, che, innescate dai crescenti timori di una recessione negli Stati Uniti dopo le deludenti letture del mercato del lavoro (con la Fed vista in ritardo sull'allentamento della restrizione monetaria), dal rafforzamento dello yen per l'aumento dei tassi deciso dalla BoJ (con la corsa a chiudere le posizioni di carry trade) e dai realizzi sui big tecnologici (con Warren Buffet che ha dimezzato la propria posizione in).Nella notte, la presidente della Fed di San Francisco ha affermato che il mercato del lavoro si sta ammorbidendo e ha indicato che la banca centrale statunitense dovrebbe, ma non è giunta alla conclusione che il mercato del lavoro ha iniziato a indebolirsi seriamente.Lieve calo dell', che scende a quota 1,093. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.411,1 dollari l'oncia. Giornata negativa per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 73,16 dollari per barile, in calo dello 0,30%.Lieve calo dello, che scende a +148 punti base, mentre ilsi attesta al 3,67%.composta, che cresce di un modesto +0,24%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,30%.Sosta sulla parità la, con ilche si attesta a 31.297 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 33.421 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Leggermente positivo il(+0,55%); come pure, in frazionale progresso il(+0,42%).di Milano, troviamo(+7,88%, dopo l' approvazione del nuovo piano e l'aumento della guidance sul pay-out ratio),(+2,76%),(+2,19%) e(+1,68%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,93%. Calo deciso per, che segna un -1,53%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,98%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,80%.di Milano,(+3,08%),(+2,68%),(+2,62%) e(+2,49%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,11%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,97%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,91%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,42%.