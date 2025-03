Piazza Affari e le altre borse europee frenano con le auto

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Telecom Italia

Stellantis

Pirelli

Ferrari

Cembre

Ariston Holding

Newlat Food

Ferretti

RCS

GVS

MFE B

D'Amico

(Teleborsa) -, scontando le ripercussioni deiannunciati ieri sera dal Presidente americano Donald Trump. Tariffe che gonfieranno il costo di produzione delle auto, colpendo anche i produttori americano, con ripercussioni negative sulle vendite e l'occupazione, oltre che sull'economia in genere.: -2,99% l'indice FTSE Italia All-Share Automobiles & Parts alla Borsa di Milano e -2,6% l'indce Stoxx 600 Automobiles & Parts europeo).Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,18%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,54%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,57%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,80%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,10%, piccola perdita per, che scambia con un -0,66%, e vendite su, che registra un ribasso dello 0,74%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,83%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 41.012 punti.In lieve ribasso il(-0,37%); con analoga direzione, in frazionale calo il(-0,51%).Tra lea grande capitalizzazione, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,50% grazie ad un ritorno di appeal delle Tlc.La peggiore performance è quella di, che segna -5,32%.Sotto pressione anche, che accusa un calo dell'1,90%, e, con un netto svantaggio dell'1,87%.del FTSE MidCap,(+1,78%),(+1,28%),(+1,06%) e(+0,57%).Fra i più forti ribassi, che continua la seduta con -2,91%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,89%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,24%.scende dell'1,85%.