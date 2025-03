Borse caute in vista della Fed. Milano corre da sola

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che avviano gli scambi all'insegna della cautela, dopo la performance incerta dei mercati asiatici ed in vista della riunione della Fed questa sera. Tiene in controtendenza la Borsa di Milano, grazie al buona andamento delle banche e del settore della difesa.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,37%. L'è volato super poi assestarsi su 3.033,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta in ribasso, riportando una variazione pari a -0,36%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +109 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,84%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,51%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,39%, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11% sul; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 41.864 punti. Pressoché invariato il(+0,03%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia il(-0,13%).Tra lea grande capitalizzazione, in luce, con un ampio progresso del 2,54%, dopo la pubblicazione della relazione per l'assemblea del 17 aprile, che evidenzia anche un aumento del numero di azioni a servizio dell'OPS di. Quest'uoltima si mette in luce stamattina un progresso dell'1,20%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,51%, in linea con il settore della difesa, che beneficia dei maggiori investimenti pianificati dai governi.Composta, che cresce di un modesto +0,81%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,08%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,36%.Tentenna, che cede l'1,19%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,14%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,25%),(+0,93%),(+0,85%) e(+0,71%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -15,89%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,52%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,41%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,98%.