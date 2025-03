Francoforte e Piazza Affari guidano i listini europei, volano Iveco e Leonardo

S&P-500

(Teleborsa) -, che svetta mostrandosi scintillante rispetto alla prestazione in rosso degli euro listini. Sul mercato statunitense, si registrano scambi in forte rialzo per l'L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,35%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.988,8 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 67 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +109 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,94%.brilla, con un forte incremento (+1,86%), in luce, con un ampio progresso dell'1,05%, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,13%.Pioggia di acquisti sul listino milanese, che porta a casa un guadagno dell'1,73% sul; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 40.930 punti.Ottima la prestazione del(+1,57%); sulla stessa linea, in denaro il(+0,85%).A Piazza Affari risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima è stato pari a 3,84 miliardi di euro, con un incremento di ben 656,5 milioni di euro, pari al 20,60% rispetto ai precedenti 3,19 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,67 miliardi di azioni della seduta precedente a 1,15 miliardi di azioni del 14/03/2025.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 7,18%.Exploit di, che mostra un rialzo del 7,13%.Su di giri(+6,19%).Ben comprata, che segna un forte rialzo del 3,25%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,67%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,39%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,07%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,87%.del FTSE MidCap,(+10,74%),(+9,06%),(+7,00%) e(+4,35%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -15,26%.Sensibili perdite per, in calo del 7,37%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 4,72%.scende del 2,98%.