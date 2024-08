REVO Insurance, utile e raccolta in crescita nel semestre

REVO Insurance

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre 2024 con Premi lordi contabilizzati pari a 153,1 milioni, in aumento del 52,5% rispetto al medesimo periodo 2023 (pari a € 100,4 milioni).Nel periodo si registra una crescita trasversale nelle nuove linee di business, con mix ulteriormente diversificato.Ilè pari a € 16,8 milioni, con una progressione consistente rispetto al medesimo periodo 2023 (+27,0%) a conferma della crescita della profittabilità operativa delineata nel Piano Industriale., con loss ratio2 pari al 29,4%, in miglioramento rispetto al primo semestre 2023 (pari al 31,1%) nonostante la presenza di sinistri tardivi riconducibili agli eventi estremi del 2023.Contributo positivo degli investimenti pari a €2,4 milioni (€ 1,8 milioni nel 2023), con ulteriore riduzione dell'esposizione al rischio Italia (32,8% rispetto al 37,7% al 31 dicembre 2023), duration contenuta ed elevata diversificazione geografica.L'consolidato è pari a € 9,4 milioni (€ 11,2 milioni adjusted), in sensibile aumento rispetto al medesimo periodo 2022 (rispettivamente € 6,3 milioni e € 8,1 milioni)., con un Solvency II ratio3 di Gruppo al 200,4%4, in linea con l’obiettivo di medio termine., ha dichiarato: “Con il semestre 2024: da una parte in soli sei mesi abbiamo registrato l’80% circa dell’intero utile 2023, dall’altra la raccolta premi si è attestata a un livello che ci proietta verso la soglia di 300 milioni, con un anno di anticipo rispetto ai target di Piano Industriale., come testimonia anche l’upgrade del rating ad A- ricevuto da S&P. Gli ottimi risultati ottenuti fino ad ora sono il frutto dell’implementazione di un modello di business unico che fa della tecnologia l’elemento distintivo del proprio sviluppo.”