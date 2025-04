Wells Fargo, utile primo trimestre sale a 4,89 miliardi di dollari nonostante calo NII

Wells Fargo

(Teleborsa) -, la quarta più grande banca statunitense, ha chiuso ilcon unpari a 4,894 miliardi di dollari, o 1,39 dollari per azione, in crescita rispetto ai 4,619 miliardi di dollari, o 1,20 dollari per azione, dell'anno precedente. Itotali sono stati pari a 20,149 miliardi di dollari, in calo dai 20,863 di un anno fa.Ilè diminuito del 6%, a causa dell'impatto dei tassi di interesse più bassi sulle attività a tasso variabile, delle variazioni del mix di depositi e dei prezzi, dei saldi dei prestiti inferiori e di un giorno in meno nel trimestre, parzialmente compensato da una minore raccolta di mercato.Glisono diminuiti del 3%, a causa di minori perdite operative, minori valutazioni della Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), poiché il primo trimestre del 2024 includeva una valutazione speciale della FDIC di 284 milioni di dollari, nonché dell'impatto delle iniziative di efficienza."Abbiamo prodotto risultati solidi, con un utile per azione in aumento del 16% rispetto all'anno precedente, a testimonianza della crescita del fatturato basato sulle commissioni in molte delle nostre attività principali, della continua disciplina delle spese, del miglioramento dei risultati creditizi e di una riduzione dell'8% delle azioni ordinarie, grazie alla continua restituzione del capitale agli azionisti - ha commentato il- Sono entusiasta dello slancio che stiamo creando in tutte le nostre attività, mentre lavoriamo per costruire uno degli istituti finanziari più rispettati del Paese"."Sosteniamo la volontà dell'amministrazione di esaminare gli ostacoli al commercio equo per gli Stati Uniti, sebbene vi siano certamente dei rischi associati a tali azioni significative - ha spiegato - Una risoluzione tempestiva che avvantaggi gli Stati Uniti sarebbe positiva per le imprese, i consumatori e i mercati. Prevediamo una volatilità e un'incertezza persistenti e siamo, ma l'esito effettivo dipenderà dai risultati e dalla tempistica dei cambiamenti di politica economica. Noi e i nostri clienti affrontiamo l'attuale contesto da una posizione di forza che dovrebbe favorirci".