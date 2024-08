Sace, nel primo semestre 2024 oltre 26 miliardi a supporto di 51 mila imprese italiane

(Teleborsa) -annuncia i, che confermano ile del, con cui SACE ha abbracciato un nuovo business model che mette al primo posto la crescita sostenibile delle imprese e l’impatto generato per la collettività.Nel corso del primo semestre 2024,attraversoe iniziative di business matching a sostegno di progetti in Italia e nel mondo, al fianco di, la quasi totalità PMI. Un risultato che fa salire il supporto complessivo di SACE dall’inizio di INSIEME2025 a oltre 80 miliardi di euro, pari a oltre il 70% dell’obiettivo previsto in arco di Piano (2023-2025).L’intervento di SACE ha conseguentemente generato une di supportare. Grazie all’effetto leva delle sue garanzie, infatti, ogni volta che SACE interviene in un progetto rilascia un impatto positivo superiore all’impegno garantito, con un effetto moltiplicativo e importanti ricadute sul sistema e sull’occupazione.La solidità dellaè sottolineata anche dal recente Rating assegnato da Fitch, che ha confermato il rating di SACE a BBB con Outlook Stabile (allineato a quello della Repubblica italiana), evidenziando contestualmente un Profilo Finanziario "aaa" ed un conseguente Stand Alone Credit Profile pari a "aa" di SACE."La crescita sostenibile delle imprese e gli impatti per la collettività sono il cuore della missione di SACE, per questo siamo orgogliosi dei risultati ad oggi raggiunti con INSIEME2025 – ha dichiarato-. Soluzioni finanziarie, connessioni, formazione: così noi di SACE supportiamo. Lo facciamo attraverso un modello organizzativo agile, che punta sull'innovazione tecnologica per liberare il potenziale delle persone, accrescere la capacità di ascolto e la velocità di risposta al cliente, fondandosi su uno stile di leadership diffusa che fa di ogni SACE people un attore di cambiamento".Il portafoglio di impegni assicurati e transazioni garantite ha raggiunto i 260,5 miliardi di euro, stabile rispetto al 31 dicembre 2023.