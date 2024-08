Finance For Food quotata su EGM. Petti: in Borsa per M&A e attirare personale qualificato

Finance For Food





(Teleborsa) - "Siamo molto contenti di aver raggiunto questo risultato, anche in una fase di mercati incerti. Siamo riusciti a cogliere la fiducia degli investitori e quindi comunque a completare con successo la nostra raccolta. La quotazione in Borsa costituisce sicuramente un importante traguardo per la nostra azienda e un". Lo ha detto a Teleborsadi, a margine della cerimonia di quotazione a Palazzo Mezzanotte.Finance For Food, quotata da oggi su, è una società di consulenza industriale e strategica specializzata nell'intera filiera del comparto agroalimentare e nei settori collegati dell'agroindustria, delle energie rinnovabili e dei servizi e attività economiche connesse. In fase di collocamento Finance For Food ha"Il processo di quotazione è sempre una fase challenging e sfidante nella vita di un'azienda, ma fortunatamente siamo stati supportati da un team molto coeso ed esperto, che ci ha permesso diquesta fase importante", ha spiegato Petti.Finance For Food rappresenta lasu Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Si tratta della trentaduesima ammissione del 2024 su"Sicuramente lavoriamo in un mercato con alta concorrenza e dove operano anche operatori di maggiori dimensioni - ha raccontato il manager di di Finance For Food - Sicuramente i nostriche ci permettono di distinguerci e ottenere un posizionamento distintivo"."Abbiamo raccolto risorse che ci aiuteranno ad accelerare i nostri piani di sviluppo e cogliere opportunità di crescita anche per line esterne - ha detto Petti - Inoltre, lo status di quotata ci permetterà anche di, quindi creando un circolo virtuoso volto alla nostra crescita".Per il 2024 "sicuramente il nostro obiettivo è consolidare il posizionamento del core business dell'investment advisory, far crescere ulteriormente la linea di business advisory e avviare e ottenere i nostri risultati nella parte di corporate finance, quindi vediamo una crescita organica soprattutto nel lato del core business e poiche stiamo pianificando".