Maersk aumenta capex per rinnovo flotta. Continuano pressioni da Mar Rosso

Maersk

(Teleborsa) -, colosso danese del trasporto marittimo, ha registrato neldel 2024 una crescita dei volumi in tutti i segmenti e migliorato le performance finanziarie con unche ha raggiunto il 7,5% rispetto all'1,4% del primo trimestre. I risultati sono stati guidati da una maggiore redditività in Ocean, una solida crescita in Logistics & Services e ottime performance nei Terminals. Sulla base del prolungamento della crisi nel Mar Rosso e di una continua e robusta domanda di mercato, Maersk ha migliorato le sue previsioni per il 2024 il 1° agosto."I nostri risultati di questo trimestre confermano che le performance in tutte le nostre attività stanno andando nella giusta direzione. La domanda di mercato è stata forte e, come abbiamo visto tutti, la situazione nel Mar Rosso rimane radicata, il che porta a una continua pressione sulle catene di fornitura globali - affermadi Maersk - Si prevede che queste condizioni continueranno per il resto dell'anno. Abbiamo investito in attrezzature aggiuntive in tutte le nostre attività per adattarci alla situazione e continuare a supportare i nostri clienti durante le interruzioni. Guardando al futuro, il nostro obiettivo rimane quello di sfruttare la crescita organica, esplorando al contempo opportunità di acquisizioni che accrescono il valore, in particolare nella logistica".Come annunciato il 1° agosto, a causa delle continue interruzioni della supply chain causate dalla situazione in corso nel Mar Rosso/Golfo di Aden e dalla robusta domanda del mercato dei container, Maersk ora prevede che la crescita del mercato globale dei container sarà compresa tra il 4 e il 6% e che crescerà in linea con il mercato rispetto alle precedenti aspettative verso la fascia alta del 2,5-4,5%. Inoltre, Maersk ora prevede che ilsarà compreso tra 10,0 e 11,0 miliardi di dollari per il 2024-2025 (in precedenza 9,0-10,0 miliardi di USD) a causa del continuo rinnovo della flotta.