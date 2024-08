Sindacati a Stellantis: "Risposte immediate necessarie"

(Teleborsa) - Iesprimonodopo l'incontro a Roma con il governo eL'assemblea, che mirava a discutere il futuro dell'industria automobilistica in Italia,, segretario generale della, ha dichiarato: "Da questo incontro usciamo con altri dubbi e una preoccupazione molto evidente.". Palombella sottolinea la necessità di incentivi e di un confronto continuo con Stellantis, un gruppo industriale che influenza il destino di migliaia di lavoratori.ha espresso la sua delusione: "Dopo un anno. Nel 2025, sia l'indotto che Stellantis esauriranno gli ammortizzatori sociali; se non si interviene per tempo, ci saranno licenziamenti di massa".Anche, insiste sulla necessità di azioni concrete, sollecitando un accordo complessivo a livello europeo. De Palma afferma: "Chiediamo unaper una giusta transizione".La preoccupazione principale dei sindacati riguarda l'assenza di un piano chiaro per il futuro, che potrebbe portare anel settore automobilistico italiano.